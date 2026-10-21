Cuatro personas afectadas, una de ellas grave, en un incendio en una vivienda de Pizarrales

Cuatro personas han resultado afectadas en el incendio que a primera hora de la mañana de este miércoles se ha producido en una vivienda en Pizarrales. El suceso ha tenido lugar poco después de las 8.30 horas de la mañana en una casa de la calle San Luis de Gonzaga, según los avisos recibidos por el 112 de Castilla y León. En un primer momento los avisos se referían a una mujer afectada por el fuego, pero según el 112, han sido varias las afectadas por el intenso humo que había en el interior de la vivienda. Finalmente, el servicio de emergencias de Castilla y León ha confirmado que han sido cuatro los afectados, todos trasladados al Hospital de Salamanca.