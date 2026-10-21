Detienen en La Junquera al presunto asaltante de una anciana en Salamanca para robarle una cadena de oro

Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Junquera, provincia de Gerona, a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en Salamanca el pasado 1 de octubre, cuando sustrajo a una mujer de avanzada edad una cadena y un colgante de oro.

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Los hechos ocurrieron cuando la víctima accedía al portal de su domicilio ayudándose de un andador a las once de la mañana. El varón la siguió y entró con ella y, aprovechando que ambos quedaron momentáneamente atrapados en el acceso junto al ascensor, le arrancó de un tirón la cadena de oro que llevaba al cuello, junto con un colgante, y huyó del lugar.

Tras la denuncia, la Policía Nacional inició las gestiones para identificar al presunto autor, quien pudo ser reconocido y cuya identidad pudo establecerse. Al no haber sido localizado en Salamanca, se activó una requisitoria policial para su detención.

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Días después, agentes de Policía Nacional destinados en La Junquera, mientras realizaban un dispositivo de control de viajeros, identificaron a un varón sobre el que pesaba una requisitoria emitida desde Salamanca, por lo que procedieron a su detención.

Una vez finalizados los trámites documentales, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad judicial, a la cual se dio cuenta de los hechos acaecidos.