Choca contra la barrera del paso a nivel de Babilafuente y la deja inutilizada

Un vehículo ha chocado contra la barrera del paso a nivel de Babilafuente provocando que haya quedado inutilizada. El incidente ha ocurrido a media tarde de este martes cuando un vehículo provocaba el “abollamiento” de la barrera, según explicaba ADIF. En ese momento la barrera estaba bajada y ha quedado inutilizada, por lo que no ha podido volver a elevase bloqueando el paso a los vehículos que esperaban para cruzar.
Esto ha hecho que, hasta que los operarios de ADIF han retirado la barrera dañada, se haya producido el bloqueo de la SA-810, que comunica la localidad con Encinas de Abajo y es el acceso directo para la zona con la autovía A-50.
Desde ADIF aseguran que sus operarios han estado trabajando para retirar la barrera para facilitar el paso de los coches con seguridad y liberar las vías con el fin de que el incidente no perjudicara a ningún tren. Sin embargo, hasta que han concluido los trabajos el paso ha quedado sin la protección de la barrera y esto ha hecho que tanto personal de ADIF como de la Guardia Civil hayan estado regulando el tránsito de coches.
La incidencia no ha afectado a ningún y tren y, al estar liberada ya la vía, no afectará a ninguno de los que comunican Madrid con Salamanca, por lo que no habrá retrasos en las llegadas.