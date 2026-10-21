El PSOE de Salamanca pone en marcha su comité electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre

El PSOE de Salamanca ha celebrado la primera reunión de su comité electoral provincial para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026. El encuentro, celebrado en la sede provincial de la Cuesta de San Blas, ha servido para establecer las primeras directrices y tomar las decisiones iniciales de cara a la planificación y organización de la precampaña y la posterior campaña electoral.

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Los socialistas salmantinos se han marcado como objetivo llegar a todas las comarcas de la provincia y al conjunto de la ciudadanía para trasladar sus propuestas y recabar apoyos de cara a los próximos comicios.

El PSOE provincial apuesta por la candidatura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno y asegura que su proyecto pretende contribuir a que tanto Salamanca como el conjunto de España continúen avanzando. En este sentido, los socialistas sostienen que cuentan con equipos, experiencia e ilusión para defender sus propuestas durante la campaña electoral.

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La formación considera que las próximas elecciones generales serán una cita decisiva y afirma que "está en juego un modelo de derechos frente a un modelo de derechas que solo propone socavarlos y cercenarlos". Por ello, los socialistas salmantinos aseguran que trabajarán para buscar la confianza de los ciudadanos de la provincia y mantener, según sus palabras, la senda de progreso en Salamanca y en España.

Mario Cavero encabezará un equipo de 19 personas El comité electoral provincial estará coordinado por Mario Cavero, secretario de Organización del PSOE de Salamanca, que asumirá la responsabilidad general de la campaña. Junto a él estará Mamen Briz, como adjunta a la Coordinación y responsable del Día D, mientras que Fran Díaz se encargará de la coordinación política e institucional y Sara Sánchez asumirá el área de Igualdad.