La pasarela del Vialia abre el próximo 23 de octubre, es decir, la pasarela peatonal que une el Paseo de la Estación y la calle Peñaranda. La hora de apertura se ha fijado a las 15:30 horas.

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La reparación del suelo y mantenimiento de la estructura comenzaron el pasado 15 de octubre. El objetivo es que la superficie quede preparada para evitar resbalones cuando llegue el invierno y las heladas.

Como solución provisional, se está utilizando el viaducto de la estación o el Túnel de la Televisión.