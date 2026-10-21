Los salmantinos ya pueden pagar multas y realizar trámites de la DGT en las 18 oficinas de Correos de la provincia

Los salmantinos pueden realizar varios trámites de la Dirección General de Tráfico (DGT) en cualquiera de las 18 oficinas de Correos de la provincia. Entre las gestiones disponibles se encuentran el pago de multas, la solicitud de duplicados del permiso de circulación y la obtención de informes sobre vehículos.

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Además, Correos permite adquirir distintivos ambientales para los coches y balizas V16 geolocalizables y homologadas, obligatorias desde enero de 2026. En el caso de los duplicados del permiso de circulación, los usuarios reciben una autorización provisional para conducir mientras esperan la documentación oficial.

Estos servicios también pueden solicitarse a través de los carteros rurales, que permiten realizar determinadas gestiones desde el propio domicilio, como comprar etiquetas medioambientales y balizas V16 o pagar sanciones, evitando desplazamientos.