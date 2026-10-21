El PSOE destaca la subida de las pensiones y las nuevas ayudas sociales impulsadas por el Gobierno

Los candidatos del PSOE de Salamanca al Congreso de los Diputados, Carmen Ávila y Antonio Cámara, han defendido las últimas medidas aprobadas por el Gobierno de España para ampliar la protección social, mejorar las pensiones y reforzar las ayudas destinadas a las personas en situación de vulnerabilidad.

Publicidad Publicidad

Durante una rueda de prensa, ambos representantes socialistas han destacado las iniciativas dirigidas a las familias con menores a cargo, las víctimas de violencia de género y los pensionistas, además de reivindicar el papel de las prestaciones públicas en el mantenimiento de la actividad económica de la provincia.

Una de las principales novedades es el incremento del anticipo máximo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que pasa de 100 a 300 euros mensuales para proteger a los menores cuando se produce un impago de la pensión alimenticia. La cobertura también se amplía desde los 18 meses actuales hasta la extinción de la obligación de pago.

Publicidad Publicidad

Más protección para las familias y las víctimas de violencia de género Carmen Ávila ha destacado las mejoras destinadas a las familias que cuidan a menores con cáncer u otras enfermedades graves. La nueva regulación permitirá que ambos progenitores perciban la prestación de forma alternativa o simultánea y ampliará la cobertura más allá de los 26 años en determinados casos de discapacidad o dependencia.

La candidata también ha puesto el foco en las prestaciones por incapacidad temporal para las trabajadoras que sufran patologías incapacitantes relacionadas con la menopausia y para las víctimas de violencia de género cuyas lesiones les impidan trabajar.

En el caso de estas últimas, la prestación se reconocerá desde el día siguiente a la baja, sin exigir un periodo mínimo previo de cotización. La cuantía será del 60 % de la base reguladora hasta el día 20 y del 75 % a partir del día 21.

Publicidad Publicidad

Asimismo, las personas afectadas por acontecimientos catastróficos contarán con una mayor protección, al equipararse su incapacidad temporal a la derivada de un accidente de trabajo.

Por su parte, Antonio Cámara ha centrado su intervención en la importancia de las pensiones para la economía salmantina. Según los datos aportados por el candidato socialista, la nómina mensual de estas prestaciones en la provincia asciende a 109 millones de euros.

Cámara ha recordado que una de cada cuatro personas en Salamanca es pensionista y ha subrayado que estos ingresos no solo contribuyen al bienestar de las personas mayores, sino que también ayudan a mantener el comercio y los servicios, especialmente en los municipios rurales.

El candidato ha destacado que la pensión media ha pasado de 846 a 1.294 euros, una evolución que ha vinculado a las revalorizaciones impulsadas durante los últimos años.

Entre las nuevas medidas, Cámara también ha resaltado la ampliación del acceso a la pensión de viudedad para determinadas parejas de hecho que no hayan formalizado documentalmente su relación.

La reforma permitirá acceder a esta prestación cuando existan hijos comunes y se pueda acreditar una convivencia de al menos dos años, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.