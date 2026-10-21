Interrumpido el paso de trenes entre dos pueblos de Ávila en la línea entre Madrid y Salamanca

Una incidencia en un tren mercancías en la línea que comunica Salamanca y Madrid ha provocado que se haya interrumpido la circulación en un tramo del trayecto. Según ha informado ADIF, la incidencia ha tenido lugar a mediodía y en un primer momento ha supuesto retrasos en todos los trenes que circulan por la línea de ancho convencional.
Finalmente, ADIF ha optado por establecer un transporte alternativo por carretera y poner autobuses para los viajeros con el fin de salvar el tramo que ha quedado cortado.
El tramo afectado es de unos 12 kilómetros y se encuentra entre San Pedro del Arroyo y Cadeñosa de Ávila.