Salamanca convoca ayudas de hasta 7.000 euros para impulsar nuevos proyectos de artes escénicas

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, ha convocado una nueva línea de ayudas destinada a impulsar la creación escénica en la ciudad. La iniciativa busca estimular y promocionar las artes escénicas, así como apoyar la producción y adecuación de montajes teatrales de nueva creación.

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La convocatoria está dirigida a compañías profesionales de artes escénicas que desarrollen sus proyectos en el ámbito territorial del municipio de Salamanca y cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 20 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas. Los proyectos podrán entregarse en la sede de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, situada en la plaza del Liceo, o a través del registro electrónico de la sede del Ayuntamiento de Salamanca.

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Cuatro modalidades según el formato y el público Las ayudas se distribuyen en cuatro categorías, en función del público al que se dirijan las propuestas y de las dimensiones del montaje. Las cuantías previstas oscilan entre los 500 y los 7.000 euros, a las que se podrá sumar un porcentaje de la recaudación neta de taquilla, siempre que exista.

La modalidad de mayor cuantía contempla proyectos destinados al público adulto o a todos los públicos de mediano y gran formato, con aportaciones de entre 5.000 y 7.000 euros. Para las propuestas de mediano y pequeño formato dirigidas a estos mismos públicos, las ayudas se sitúan entre los 3.000 y los 5.000 euros.

En el caso del público familiar, los proyectos de mediano y gran formato podrán recibir entre 1.500 y 3.000 euros, mientras que los montajes de mediano y pequeño formato contarán con aportaciones de entre 500 y 1.500 euros.

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En todas las modalidades, la convocatoria contempla además la posibilidad de percibir entre el 50% y el 80% de la recaudación neta de taquilla, si la hubiera.

Requisitos para optar a las ayudas Podrán concurrir compañías profesionales constituidas como empresa, tanto personas físicas como jurídicas. También se permitirá la participación de agrupaciones de empresas que trabajen conjuntamente en un mismo proyecto escénico.

Uno de los requisitos fundamentales es acreditar la residencia fiscal en el municipio de Salamanca con anterioridad al 1 de enero de 2025. Cuando varias compañías colaboren en una misma propuesta, deberán acreditar este requisito en los términos establecidos en la convocatoria.

Asimismo, las entidades y profesionales solicitantes no podrán estar incursos en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones y deberán cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

Junto a la documentación del proyecto, será necesario acreditar la actividad profesional de la compañía y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. También deberá presentarse obligatoriamente el modelo de declaración responsable incluido como anexo en la convocatoria.

En caso de que la documentación presentada esté incompleta o contenga defectos subsanables, la organización requerirá al solicitante para que corrija las deficiencias o aporte los documentos necesarios en un plazo máximo de diez días naturales.