La búsqueda de Agustín en Ledrada destapa pozos ilegales y una plantación de marihuana

La búsqueda de Agustín, el hombre de 89 años desaparecido en Ledrada, ha dejado tras de sí unos hallazgos inesperados en el entorno rural del municipio salmantino. Según ha podido confirmar Salamanca24horas, durante las labores de rastreo se han localizado pozos presuntamente ilegales y una plantación de marihuana.

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Estos descubrimientos añaden un nuevo elemento a la búsqueda del hombre, cuyo paradero continúa siendo una incógnita desde que abandonó la residencia de mayores en la que vivía el pasado 30 de septiembre.

Tal y como trasladan a este medio, las labores desarrolladas en los alrededores de Ledrada han permitido sacar a la luz estas circunstancias, que han despertado la atención en la localidad.

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Una desaparición que mantiene en vilo a Ledrada Agustín desapareció después de salir de la residencia de mayores de Ledrada sin regresar al centro. Las cámaras de seguridad permitieron conocer parte de sus últimos movimientos, aunque no se ha conseguido esclarecer qué ocurrió después.

Desde entonces, la búsqueda ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil y a distintos equipos especializados, que han rastreado caminos, parajes y otros puntos del entorno rural, incluidas zonas de difícil acceso.

La desaparición mantiene la preocupación entre los vecinos, mientras continúan los esfuerzos para encontrar al anciano. En paralelo, los testimonios recogidos por este medio apuntan a la aparición de pozos presuntamente ilegales y una plantación de marihuana en el contexto de los rastreos, dos circunstancias que añaden un inesperado giro a la búsqueda.