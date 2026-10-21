Ampuero ya prepara su sucesión en Unionistas y le abre la puerta de la presidencia a Luis Delgado

Miguel Ampuero fue nombrado presidente de Unionistas el pasado 31 de marzo de 2026. No se han cumplido siete meses de su mandato y, tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, ya prepara su sucesión en el cargo.

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Desde sus primeros pasos como presidente de Unionistas, Ampuero ya encontró dificultades para desarrollar su proyecto. Entre sus puntos principales se encontraban que el primer equipo trabajase en hierba natural, contratar un director de comunicación y fichar un director general que fuese capaz de catapultar al club en el día a día y ser la figura más representativa a diario. Pero nada de eso se ha cumplido siete meses después.

“Unionistas es un club que ha pasado de estar en Provincial a estar en una liga profesional y en el mundo empresa, estos crecimientos tan rápidos pueden generar problemas. Faltaba la cabeza visible de un director general. A Luis y a mí nos ha servido para ver que había ineficacia y ahora hay que actuar. Nos falta la pieza de comunicación”, anunciaba Miguel Ampuero en una entrevista a SALAMANCA24HORAS.COM el pasado 18 de marzo, días antes de tomar posesión del cargo.

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Uno de los puntos de mayor desgaste del actual presidente fueron las cuentas de la Asamblea del pasado mes de septiembre, en el que la directiva de Unionistas expresó su necesidad de adquirir una póliza de crédito de 200.000 euros y recibieron el apoyo de sus socios.

Sin embargo, la propia directiva notificó que no habría partida para el director general, un duro golpe para Miguel Ampuero, que durante meses había ofrecido el cargo a una persona y dar un más profesional a la estructura del club a nivel interno.

No fue el único golpe que se ha llevado el presidente, puesto que actualmente no ha podido llevar a cabo el proyecto para que el primer equipo entrenase en hierba natural (una de las peticiones más demandadas dentro del vestuario a nivel deportivo) ni tener una partida para contratar a un Director de Comunicación, algo que ha restado al club en visibilidad durante el verano en sus redes sociales. Esto último ha sido muy criticado por los aficionados del club blanquinegro a través de la red social X.

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En su primera entrevista como candidato a la directiva, Miguel Ampuero también puso el foco en dos puntos más: mejorar la asistencia al Reina Sofía y no enfocar el club solo al primer equipo. Hasta el momento, ninguna de las dos premisas ha tomado un cariz más positivo y los desencuentros en la forma de trabajo entre el primer equipo y la cantera se han evidenciado en los últimos meses, algo que el presidente conoce de primera mano.