Unionistas sigue bajando en la tabla y es antepenúltimo

Unionistas comenzó la jornada en zona descenso y la acaba en la misma zona roja. Pero dos puestos más abajo. Los de Javi Medina cayeron por 1-0 en casa del Racing Ferrol y ya son antepenúltimos en Primera RFEF.

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Siete puntos en ocho partidos es un bagaje muy pobre para un equipo que buscaba estar en una zona cómoda en la tabla. Además, en el club hay preocupación con las lesiones y esperan el diagnóstico sobre Carlos de la Nava.

En mitad de estas urgencias, el equipo blanquinegro se verá las caras el próximo sábado ante el filial del Athletic. El encuentro se jugará el sábado, a las 18:45 horas, en el estadio Reina Sofía.