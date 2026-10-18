Alberto Domínguez y Paula García se imponen en la Media Maratón Diputación de Salamanca

La Media Maratón Diputación de Salamanca es una de las pruebas marcadas en rojo en el calendario de carreras populares de nuestra provincia. En la mañana de este domingo, la prueba sopló las velas de su 42 edición y lo hizo en un 3x1 con la primera Legua Castellana del Tormes y la Marcha por la Isla del Soto.

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A las diez y media de la mañana se dio el pistoletazo de salida desde Santa Marta y, tras más de veintiún kilómetros, los atletas regresaron a la localidad tormesina para alcanzar la línea de meta.

El más rápido fue Alberto Domínguez, que paró el cronómetro en 1:09:10, y estuvo acompañado en el podio por Rui Muga y Adrián Martín. En féminas, la ganadora fue Paula García (1:22:17) y también se subieron al cajón Verónica Hernández y Sandra Santamaría.