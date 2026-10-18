Wilson Montrond de Oliveira, gran triunfador de la velada Furious FC MMA 17

La Furious FC MMA albergó a centenares de salmantinos que disfrutaron de una velada apasionante en el pabellón Frontón de San José. El peleador de Ciudad Rodrigo Wilson Montrond de Oliveira, luchador del Team Cadena Warrior de Salamanca, derrotó al murciano George Israel Rojas.

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La velada, promovida por el brasileño Guilherme Cadena, reunió a luchadores de varios puntos de España y convirtió a Salamanca en epicentro de las artes marciales mixtas.

El combate estrella fue el que enfrentó a Wilson Montrond de Oliveira y a George Israel Rojas. El mirobrigense, que pertenece al Team Cadena Warrior, se llevó la lucha entre los aplausos de un entregado público y sirvió como clasificatorio para el circuito europeo Road to Vendetta.