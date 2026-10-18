Encuentran una 'Reliquia Auténtica de Santa Teresa de Jesús' en casa del ingeniero Fernando Gallego en Villoria

En plena celebración de las fiestas en honor a Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes, el Ayuntamiento de Villoria ha comunicado a través de sus redes sociales el descubriendo de un nuevo hallazgo que ha sido encontrado en la casa del ingeniero Fernando Gallego.

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En el interio de la vivienda, en una de las habitaciones, entre libros y documentos personales del ingeniero salmantino se ha descubierto un papel con la descripción 'Reliquia Auténtica de Santa Teresa de Jesús'.

Dentro del papel también se ha encontrado una pequeña astilla de madera que, dicen, pudo pertenecer a algún objeto de la Santa.

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La Astilla Encontrada Junto Al Papel De La Reliquia Auténtica De Santa Teresa En La Casa De Fernando Gallego. Ayuntamiento De Villoria

Estos objetos han sido descubiertos porque la casa de Gallego ha sido adquirida recientemente por el Ayuntamiento de Villoria, desde donde informan que este hallazgo se va a estudiar más a fondo con el Convento de las Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes.

Estos objetos encontrados junto a otros de carácter religioso hacen pensar al consistorio que Fernando y su familia eran bastante creyentes.

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