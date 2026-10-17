El Ayuntamiento de Cantalapiedra denuncia "actos de vandalismo y comportamientos incívicos" cometidos en las instalaciones municipales.

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Así los subrayan a través de un comunicado difundido en la tarde de este viernes, donde notifican que recientemente se han encontrado con baños destrozados, lavabos e inodoros rotos, elementos quemados, daños en el campo de fútbol y suciedad.

Imágenes De Los Actos De Vandalismo Sufridos Sobre Instalaciones Municipales En Cantalapiedra. Ayuntamiento De Cantalapiedra

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Junto a esta denuncia manifiestan: "Desde el Ayuntamiento queremos dejar claro que estas conductas no son aceptables. Las instalaciones municipales están para disfrutarlas, no para destrozarlas. Detrás de cada espacio público hay esfuerzo, dinero y trabajo que merecen respeto. No es justo que el comportamiento irresponsable de unos pocos perjudique al conjunto de los vecinos".

Además, anuncian que estudiarán "nuevas medidas" para proteger las instalaciones y evitar que vuelvan a producirse, con la posible instalación de sistemas de videovigilancia que se encuentren dentro de la legalidad.