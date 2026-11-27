Los Ayuntamientos de Villoria y Villoruela trabajan de forma conjunta para recuperar la villa romana ‘La Vega’ que está ubicada entre las dos localidades. Los responsables municipales de ambas entidades han mantenido una reunión con el objetivo de avanzar en las soluciones que pueden llevar a cabo para poner en valor el yacimiento arqueológico. “Hoy damos un paso importante para recuperar una parte de nuestra historia y poner en valor un patrimonio que lleva demasiado tiempo esperando”, ha asegurado el ayuntamiento de Villoria.

Publicidad Publicidad

Reunión Ayuntamientos Villa Romana La Vega Villoria Y Villoruela El objetivo de ambas localidades es iniciar un proyecto que permita comenzar, conjuntamente entre nuestros dos pueblos, una nueva etapa de investigación en la zona arqueológica, utilizando medios y técnicas de última generación. Recuerdan que ya se realizó el primer estudio, valoración y declaración de la Villa Romana La Vega como Bien de Interés Cultural (BIC), reconocimiento que puso de manifiesto el enorme valor histórico de los restos romanos del siglo IV d. C. encontrados en este enclave y su extraordinario estado de conservación. Aseguran que en las inmediaciones existe constancia de restos de una edificación religiosa visigoda, lo que refuerza aún más la importancia histórica y arqueológica de este lugar.

El objetivo es recuperar el patrimonio de ambas localidades y que esto pueda abrir nuevas oportunidades de desarrollo para ambas localidades.

Publicidad Publicidad