El Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca ha presentado una segunda denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) contra el Ayuntamiento de Salamanca por los trabajos que está llevando a cabo en las riberas del río Tormes. El colectivo, que registró este nuevo escrito el pasado 25 de noviembre, solicita la paralización inmediata de las actuaciones al considerar que se están incumpliendo las condiciones establecidas por el organismo.

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Los ecologistas sostienen que la autorización de la CHD permitía retirar únicamente la vegetación seca o en mal estado, así como realizar un aclarado selectivo y manual del estrato arbustivo. Sin embargo, aseguran que estas condiciones se han incumplido de forma generalizada en las zonas intervenidas.

En su denuncia, el colectivo afirma que los trabajos han supuesto la eliminación de buena parte de la masa vegetal, el arbolado, el sotobosque y las plantas herbáceas que se encontraban en buen estado. También advierten de que las actuaciones han afectado tanto a las riberas y las islas como al propio cauce del río.

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En este sentido, recuerdan que la resolución de la CHD establecía expresamente que no debía modificarse la estructura general del bosque de ribera y que debían fomentarse las condiciones de sombra sobre el cauce, evitando la apertura de zonas soleadas.

La crecida del Tormes habría arrastrado restos de las talas Otro de los aspectos que denuncia el colectivo es la falta de retirada inmediata de los restos vegetales generados por los trabajos. Según exponen, las lluvias de los días 20 y 21 de noviembre provocaron erosión en la pista y la cuneta del parque Elio Antonio de Nebrija, mientras que la posterior crecida del Tormes, los días 22 y 23, inundó buena parte de las zonas taladas y desbrozadas.

Los ecologistas aseguran que la corriente arrastró ramas, troncos troceados y hasta tierra removida por la maquinaria, lo que, a su juicio, podría afectar a la calidad del agua.

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La denuncia también recoge actuaciones en el arroyo del Zurguén, donde el colectivo sostiene que se han construido nuevas pistas, se han modificado las cotas del terreno y se ha tapado un desagüe natural.

Además, cuestiona la tala de un árbol seco en una de las islas del puente Romano que, según explica, servía de posadero para los cormoranes y se encontraba alejado de cualquier senda.

Piden inspeccionar la zona y retirar la autorización Ante estos hechos, el Comité Antinuclear y Ecologista solicita a la Comisaría de Aguas de la CHD que ordene una inspección inmediata por parte de los servicios de Guardería Fluvial para comprobar el alcance de las actuaciones denunciadas.

Asimismo, reclama que se paralicen los trabajos, que se restituya el cauce y la servidumbre de aguas a su estado anterior en aquellos puntos afectados por actuaciones contrarias a las condiciones de la autorización y que se inicie un expediente para revocar el permiso concedido al Ayuntamiento por el supuesto incumplimiento de sus condiciones.