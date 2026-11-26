David Serrada, diputado socialista, y Fernando Sampedro, secretario de Estado para la Unión Europea, han reivindicado el papel del Gobierno de España en la llegada de los fondos europeos a la provincia de Salamanca. Una defensa de los presupuestos en la que, además, se ha hecho hincapié en la importancia de seguir manteniendo viva la influencia española dentro de las instituciones comunitarias.

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Serrada ha remarcado la lucha del Gobierno de España para que Salamanca pueda recibir parte de esas ayudas, sobre todo en el ámbito de la agricultura y la ganadería, pilares básicos del territorio salmantino. En este sentido, también ha enfatizado “la presión que se ha ejercido en los fondos que han llegado a Salamanca y que han supuesto un desarrollo en nuestra provincia”.

No se ha olvidado de recordar la Política Agraria Común, ya que “entre las medidas que han supuesto un desarrollo está la PAC, con un impacto positivo en nuestra provincia”. Para ello, ha recordado las negociaciones del ministro Planas y la inversión realizada en Salamanca, mucha de ella llevada a cabo con fondos europeos. En concreto, se destinaron 11 millones de euros al Complejo Asistencial Universitario, que han servido para mostrar “el apoyo para nuestra provincia”, además de impulsar otras infraestructuras. De este modo, el número uno al Congreso de los Diputados por Salamanca ha reivindicado el papel del Gobierno de España con Salamanca, destacando los fondos y recursos económicos destinados a que la provincia pueda seguir creciendo.

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Por otro lado, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha recordado el papel de Pedro Sánchez y su capacidad negociadora en la institución continental en pro de los intereses de los españoles y españolas.

David Serrada y Fernando Sampedro, desde Salamanca Sampedro, que además se ha reunido con los agentes sociales de Salamanca, ha destacado la importancia del Gobierno de España tras la crisis de la COVID-19 y la puesta en marcha del gran Plan de Recuperación. En este sentido, ha señalado que fue capaz “de construir la red necesaria de apoyos para que ese plan fuera una realidad y que se pudiera dar una respuesta distinta a esta crisis para que el resto de Estados miembros entendieran que no había posibilidad de dejar atrás a los que más fueron golpeados por la pandemia”.

Tampoco se ha olvidado de otras figuras como Nadia Calviño o José Manuel Albares en la construcción de nuevos apoyos necesarios para hacer efectivos todos los planes de ayuda a España.

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Como es lógico, y al igual que David Serrada, Sampedro tampoco se ha olvidado de destacar las políticas en torno a la PAC y su importancia en una provincia como Salamanca: “Ningún otro Gobierno de la Unión Europea está defendiendo con más ahínco el futuro de la política agrícola y de cohesión como nosotros”. El inglés ha sido otro de los temas que se han puesto sobre la mesa, por la importancia que tiene para tender lazos entre países, y más en un mundo globalizado como el actual: “Vamos a necesitar un presidente que hable inglés y que siga sentado en la silla del Consejo Europeo para seguir defendiendo los intereses de España y del campo”.