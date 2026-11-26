La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, se ha pronunciado sobre las críticas y dudas planteadas por PP y Vox en torno al voto por correo de cara a las elecciones de este domingo, 29 de noviembre. Ante las sospechas sobre posibles irregularidades en el procedimiento, López ha defendido el trabajo de Correos y ha insistido en que el sistema cuenta con las garantías necesarias para evitar cualquier manipulación de los votos.

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Durante la presentación del dispositivo electoral preparado para la jornada del 29N, la representante del Ejecutivo central en la provincia ha mostrado su incomprensión ante los mensajes que ponen en cuestión el desarrollo de las elecciones. "No entiendo que se siembren dudas sobre estas elecciones y no sobre otras", ha manifestado.

En este sentido, ha defendido que, si existieran problemas en el sistema electoral, estos no serían exclusivos de esta convocatoria. "Si hubiera problemas, los habría en todas o no los habría en ninguna", ha señalado.

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Rosa López sí ha reconocido que pueden producirse errores humanos, aunque ha diferenciado estas posibles incidencias de cualquier intento de manipulación. Además, ha respaldado la labor de los trabajadores de Correos, de quienes ha destacado su profesionalidad y ha descartado que puedan tener interés en alterar los resultados. "Las personas que trabajan en Correos son profesionales que no van a tener ningún interés en falsear nada, por supuesto. Y además es imposible", ha recalcado.

77 salmantinos afectados por la Ley de Nietos Al margen de la polémica sobre la seguridad del proceso electoral, los comicios del 29N estarán marcados en Salamanca por otra circunstancia como son las 77 personas incluidas en el censo de residentes en España no podrán ejercer su derecho al voto tras la resolución del Tribunal Supremo que afecta a determinados ciudadanos nacionalizados al amparo de la conocida como Ley de Nietos.

La medida cautelar deja fuera del proceso electoral a quienes obtuvieron la nacionalidad por esta vía sin acreditar ser descendientes de exiliados políticos. Una situación que también afecta a 2.121 residentes ausentes que tenían previsto participar en las elecciones.