El BOE ha publicado la convocatoria de 14.373 plazas para procesos selectivos en la Administración General del Estado (AGE), de las que 1.679 se reservan para el cupo de personas con discapacidad y 12.694 corresponden al sistema general.

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De este modo, se han convocado tres procesos selectivos de los subgrupos A2, C1 y C2, tanto en su modalidad de turno libre (6.508 plazas) como de promoción interna (7.865). óscar López, que ayer visitaba Salamanca, ha indicado lo siguiente al presentar todas estas plazas: "Precisamente hoy, y aunque no sea objeto de esta Diputación, se publica en el BOE una nueva oferta de empleo público que convoca más de 14.000 plazas para la Administración General del Estado en los subgrupos A2, C1 y C2".

Dentro del subgrupo C1 se convocan 2.300 plazas de ingreso libre y 4.490 de promoción interna para el Cuerpo General Administrativo, así como 1.103 de ingreso libre y 310 de promoción interna para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática. Para el subgrupo A2 se ofertan 1.255 plazas de acceso libre y 2.200 de promoción interna en el Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado, junto con 400 de ingreso libre y 390 de promoción interna en el Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática. Por su parte, en el subgrupo C2 se convocan 1.450 plazas de turno libre y 475 de promoción interna para el Cuerpo General Auxiliar.

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