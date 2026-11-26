La Navidad coge forma en Salamanca desde este jueves, 26 de noviembre. Desde las 18:30 horas, se realizará el acto de inauguración de la iluminación navideña de la ciudad en la Plaza Mayor, donde se contará con la participación de la Banda Municipal de Música y de las agrupaciones corales del Coro Ciudad de Salamanca y de la Escuela Municipal de Música y Danza, que interpretarán los villancicos ‘Carol of the Bells’, ‘Swingle bells’, ‘A Merry Christmas’ y un popurrí de villancicos españoles populares.

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Desde las 18:30 horas en las que se pulse el botón, el árbol de 23 metros se iluminará para dar la bienvenida a una de las fechas más esperadas del año. Dentro del acto, se podrá visualizar el espectáculo de luz sonido y videomapping ‘La rana que detuvo la Navidad’, en la que la fachada proyectará una divertida aventura en torno a la magia de la Navidad que se podrá disfrutar hasta el 5 de enero, a excepción del 17 de noviembre.

‘El Jardín de las Estrellas y los Deseos’, en el Huerto de Calixto y Melibea, además de la plaza de los Leones o los Jardines de Santo Domingo, con ‘Salamanca Encantada’, también se iluminarán para dar paso a todo unos escenarios visuales únicos, donde la luz, la naturaleza y el patrimonio salmantino compondrán el fondo de cada historia. Por otro lado, los Jardines de Santo Domingo se convertirán en un taller de Navidad. Todo abierto al público de manera gratuita hasta el 5 de enero. Los horarios serán de 18:30 a 22:00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre que abre de 18:30 a 20:30 horas.

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Del mismo modo, cabe destacar que la fachada de la Casa de las Conchas se transformará en un romántico cielo nocturno tridimensional y la Plaza de los Bandos en la aldea mágica de Belén. El parque de la Navidad se completará con la apertura del Mercado Navideño en la Plaza de Anaya. A todo esto se sumará el encendido de más de un millar de adornos en las calles de Salamanca, ubicados en lugares como en la plaza de la Libertad, plaza del Mercado, parque de Colón, Concilio de Trento, calle la Rúa, plaza de Anaya, Patio Chico, Rondín de las Edades del Hombre, Patio de Escuelas, las Úrsulas, parque San Francisco, parque Picasso, plaza Barcelona, plaza Valmuza, parque Carmelitas, plaza Huerta Otea, parque de la Alamedilla o plaza del Museo del Comercio. El horario de encendido será, de lunes a jueves, desde el anochecer hasta las 23:00 horas y desde el anochecer hasta las 00:00 horas, los viernes, sábados, domingos y festivos.