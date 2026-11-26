El plazo para depositar el voto por correo de cara a las elecciones generales finalizará este jueves, 26 de noviembre, a las 14:00 horas como máximo. Así lo ha establecido la Junta Electoral Central tras aprobar una ampliación del periodo inicialmente previsto.

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Según ha informado Correos, las oficinas postales permitirán entregar los sobres electorales durante su horario habitual de apertura, aunque el límite definitivo será las 14:00 horas del jueves. La entidad deberá garantizar que todos los votos lleguen a las correspondientes mesas electorales durante la jornada del domingo, 29 de noviembre.

Para realizar el trámite, los electores deberán acudir personalmente a una oficina de Correos y presentar el DNI, pasaporte o permiso de conducir originales. El personal postal comprobará la identidad del votante antes de aceptar la documentación.

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En caso de no poder acudir presencialmente, será posible autorizar a otra persona para entregar el voto. Para ello, será imprescindible presentar una autorización firmada por el elector, una fotocopia de su documento de identidad y otra del documento identificativo de la persona autorizada.

Correos ha advertido de que no aceptará documentación electoral entregada por terceros si no va acompañada de la correspondiente autorización firmada. Asimismo, recomienda utilizar el modelo oficial disponible en su página web.

La empresa postal recomienda a quienes todavía no hayan depositado su voto que no esperen hasta el último momento y aprovechen las horas de apertura disponibles para completar el procedimiento.

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Más de un millón de solicitudes de voto por correo Correos ha admitido un total de 1.099.687 solicitudes de voto por correo para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Esta cifra representa un descenso del 58,07% respecto a los anteriores comicios generales, celebrados el 23 de julio de 2023, cuando se registraron cifras históricas de voto postal al coincidir la convocatoria con el periodo vacacional de verano.