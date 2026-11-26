Quedan ocho meses para el eclipse total de sol del 2 de agosto de 2027, una cita astronómica que forma parte de esas tres que se consideran como "únicas": tres eclipses sucesivos visibles en España (2026, 2027 y 2028).

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Como previo a esta fecha, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) muestra a través de infografías cómo será la evolución, duración y porcentaje de oscurecimiento, entre otros detalles, del eclipse del 2 de agosto desde cada uno de los municipios españoles.

A través del siguiente enlace se pueden ver todos los datos de este eclipse en cada uno de los pueblos salmantinos.

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En el caso de Salamanca capital, el inicio del eclipse está previsto a las 09:44 horas y la fase final está programada para las 11:59 horas. El punto máximo se alcanzará a las 10:49 horas, con una duración total de 2 horas 14 minutos.

HTTPS Eclipses.ign.es Src Img Eclipse 27 Infografia 37274 Salamanca Salamanca El eclipse de sol del 2 de agosto de 2027 será visible desde la península ibérica y según especifica el IGN, "la franja de totalidad cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este, cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi la totalidad de la provincia de Cádiz, parte de la provincia de Málaga y las zonas más meridionales de las de Granada y Almería".

También aclara que en Europa "la totalidad solo podrá observarse desde nuestro país", ya que el eclipse comenzará en el océano Atlántico, cruzará el estrecho de Gibraltar, seguirá la costa norteafricana hasta adentrarse en Egipto, cruzará el mar Rojo y algunas regiones de Arabia Saudí, Yemen y el extremo noreste de Somalia, para finalmente terminar en el océano Índico.

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