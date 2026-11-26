Las personas que han cometido un delito también merecen una segunda oportunidad. Esto es lo que trata de explicar Carmen Herrero, psicóloga sanitaria y subdirectora del Centro de Inserción Social de Salamanca.

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Prejuzgar a las personas sin antes conocer su historia da lugar al rechazo, que en muchas ocasiones aboca a quien ha cometido un delito a reincidir.

Para evitar justamente esto y con la intención de reconducir a los penados se ponen en funcionamiento los Centros de Inserción Social (CIS), que son centros dependientes de una prisión ordinaria. La cárcel de Topas tiene la peculiaridad de tener dos centros de inserción social: uno en Salamanca y otro en Zamora.

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Cis En Salamanca Y Zamora Dependientes Del Centro Penitenciario De Topas En los CIS residen internos clasificados en tercer grado que, según explica Carmen, salen al exterior para hacer diferentes actividades y vuelven al centro a dormir. “Trabajamos con personas que cumplen una condena para que salgan en las mejores condiciones posibles, porque van a reintegrarse en la sociedad y de esta manera pueden salir con un proyecto de vida. Así evitamos que vuelvan a reincidir”.

Carmen es subdirectora del centro de Salamanca desde el año 2020, donde actualmente hay 28 personas residentes: unas 15 tienen control telemático y al resto, que están en libertad condicional cumpliendo una serie de reglas de conducta, se les hace un seguimiento. Aclara que “el seguimiento lo hacemos cuando salen del CIS en libertad condicional o en algunos casos de libertad vigilada. Si se van en libertad definitiva ya no podemos hacer ningún tipo de seguimiento”.

Carmen Herrero Psicóloga Social Y Subdirectora Del Cis En Salamanca Algunos de los internos han ingresado directamente en el centro y otros han sido progresados a tercer grado desde la prisión de Topas o desde otros centros y continúan cumpliendo condena en régimen abierto en el CIS.

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En cuanto al sexo de los residentes y la convivencia, la subdirectora puntualiza que el número de internas es mucho menor, como sucede también en el resto de prisiones y confirma que “la población reclusa es mayoritariamente masculina”. Respecto a la convivencia relata que “es normalizada entre hombres y mujeres, igual que en el resto de la sociedad. Todos trabajamos con hombres y mujeres o convivimos con normalidad independientemente del género”.

A la hora de hablar de los delitos que los han conducido hasta el CIS, esto es lo que dice Herrero: “Los delitos de los penados en el CIS son muy diversos, igual que los penados en un centro penitenciario. A un CIS van aquellas personas que han sido condenadas con independencia del delito, pero que cumplen con una serie de criterios, de requisitos, de variables personales, penales, penitenciarias, familiares, sociales… Se valora todo y si de esa valoración se estima que hay un riesgo de reincidencia bajo es cuando se propone un cumplimiento en un régimen de vida en semilibertad con salida al exterior”.

Hace una semana, Carmen Herrero fue la ponente de una charla que tuvo lugar en el Centro Municipal Integrado El Charro, con la intención de, a través del colegio de psicólogos de Castilla y León, visibilizar la labor de los psicólogos en instituciones penitenciarias y de todo el personal que trabaja para lograr la reinserción como objetivo último con independencia de los delitos.

Patio Del Cis En Salamanca En este aspecto, la psicóloga confiesa que el trabajo realizado tanto en los CIS como en los centros penitenciarios sigue siendo muy desconocido: “Ese desconocimiento hace que prejuzguemos y tengamos una idea equivocada de que estas personas son peligrosas o que pueden generar una situación de peligro, pero lo cierto es que la gran mayoría son personas que en algún momento de su vida han tomado decisiones incorrectas que los han llevado a cometer delitos. Muchos vienen de un entorno marginal o simplemente por su situación personal se han equivocado, entonces el trabajo que se hace en estos centros es muy importante para reconducir esos valores, su comportamiento y para evitar que en un futuro vuelvan a delinquir”.

La labor en los CIS tiene una atención individualiza, que trata de poner al interno en contacto con los recursos externos, donde se trabajan necesidades que presenta cada persona: “Trabajamos a nivel terapéutico, hay muchos casos de gente que es toxicómana, formativo si carecen de estudios, recursos para la búsqueda de empleo… Nos coordinamos con los recursos externos para que cuando cumplan su condena, si sufren una nueva dificultad, tengan un recurso al que acudir y no vuelvan a recaer en el delito”.

Desde el año 2020 se ha posibilitado que haya un ingreso directo en los centros de inserción social de personas que han sido condenadas y que, por tanto, no tienen por qué pasar por prisión, aunque antes de eso se valora la gravedad de los hechos cometidos, la cuantía de condena y las circunstancias familiares de esa persona para saber si tienen un proyecto de vida real para estar en libertad. A estos centros siguen ingresando igualmente aquellos internos clasificados en tercer grado y que ya han cumplido parte de la condena en una prisión.

Herrero aclara también que la clasificación de los internos y los premisos que se les da es un conjunto de decisiones que provienen de la Junta de Tratamiento.

Sala De Día En El Cis De Salamanca Los psicólogos en este caso se encargan desde la evaluación de personalidad hasta propuestas de tratamiento y programas específicos de intervención para todo tipo de delitos: de intervención para agresores de violencia de género, para agresores sexuales, delitos económicos, delitos violentos, toxicómanos y también hay módulos para enfermos mentales.

Entre los problemas más habituales, Carmen señala las toxicomanías, haciendo hincapié en que “una gran mayoría han sido o son consumidores de drogas”. Y, por otro lado, apunta a la enfermedad mental.

Igualmente insiste en que “los recursos que hay en la comunidad a veces no son suficientes y han hecho que estas personas cometan delitos y acaben en prisión, que no sé si es la mejor decisión, pero es un medio en el que están controlados y reciben atención médica y psicológica. Y, lo que pretendemos desde el centro es dar visibilidad al trabajo tan necesario que se hace, que va a revertir la situación de todas estas personas, porque van a volver a estar entre nosotros y hay que quitar el estigma de la delincuencia como que son personas que son psicópatas en serie y necesitamos que la gente habrá también su mente para poder integrarles en la sociedad”.