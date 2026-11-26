Adif ha encargado un proyecto para crear una autopista ferroviaria entre Madrid, Ávila, Valladolid, Burgos y Júndiz (Álava).

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Según informa la Agencial ICAL, licita la redacción de un estudio que defina las actuaciones que se deben desarrollar para poder ofrecer los servicios dirigidos a impulsar el transporte de mercancías por la red convencional en un tramo de unos 528 kilómetros.

Entre los itinerarios con los que se conectaría la autopista figura Salamanca: Málaga Los Prados-Azuqueca-Villafría (Burgos), Salamanca (Zaldesa)-Valencia Fuente de San Luis Puerto de Valencia, Salamanca (Zaldesa)-Júndiz-Irún, Puerto de Huelva-Júndiz–Irún, Azuqueca-Júndiz-Irún, Puerto de Valencia o Puerto de Algeciras- Valladolid-Irún, Murcia-Abroñigal-Vicálvaro-Júndiz y Fuenlabrada-Valladolid-Vigo.

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El contrato, licitado en 4,38 millones, tiene un plazo de ejecución de 36 meses para definir la adaptación de los gálibos de túneles y pasos superiores. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta las 13.00 horas del 26 de enero de 2027 (las ofertas económicas no se abrirán hasta el 9 de marzo).