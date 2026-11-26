Salamanca será una de las seis provincias de Castilla y León en las que se desarrollará durante 2026 el programa de inclusión educativa ‘Promociona - de la escuela al empleo’, dirigido al alumnado gitano y destinado a combatir el fracaso escolar y el abandono educativo temprano.

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El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado, a propuesta de la Consejería de Educación, una subvención directa de 100.000 euros a la Fundación Secretariado Gitano para financiar esta iniciativa.

El programa está dirigido a estudiantes gitanos de quinto y sexto de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y ciclos formativos de Grado Básico de Formación Profesional. Además de Salamanca, llegará a las provincias de Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora.

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Apoyo educativo y orientación laboral Entre las actuaciones previstas figuran el apoyo y refuerzo educativo, la orientación individualizada y el desarrollo de competencias digitales. También se contempla la coordinación con los centros educativos en los que están escolarizados los participantes.

La iniciativa busca, además, implicar a las familias en el proceso educativo mediante actividades de orientación grupal y encuentros entre estudiantes y sus familiares.

Otro de los aspectos destacados será el acompañamiento con empresas, a través del cual profesionales con experiencia ayudarán a los jóvenes a orientar su futuro formativo y profesional, facilitando su posterior acceso al mercado laboral.