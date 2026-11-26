La Estación de Esquí Sierra de Béjar La Covatilla se prepara para su apertura el próximo 4 de diciembre con las primeras imágenes de nieve en las pistas. Una primera nevada y la bajada de las temperaturas han propiciado que el personal de la estación ya haya puesto a funcionar los cañones de nieve para producir la suficiente que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, permitiría que los primeros esquiadores la disfruten la próxima semana.

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Desde la estación destacan que “el frío nos acompaña” y por eso ya han puesto a funcionar los cañones de producción de nieve en las pistas de cota baja. “Hoy comienza la batalla por vestir nuestras pistas de blanco. Y aquí no bajamos la guardia: mientras las condiciones meteorológicas lo permitan, mantendremos toda nuestra artillería funcionando a pleno rendimiento para fabricar nieve y preparar la estación para la temporada”, aseguran en sus redes sociales.

El centro de turismo de La Covatilla abrirá sus puertas el próximo viernes 4 de diciembre con vistas a recibir a visitantes y esquiadores, en la medida de los posible, durante el puente de la Constitución. En el peor de los casos, estarían abiertos los servicios de cafetería y tienda. Cabe recordar que la estación de esquí salmantina está pendiente de la autorización de Industria para poder utilizar el telesilla que ya ha pasado todas las pruebas de revisión y puesta a punto. Eso permitiría que, tras dos años de espera, los esquiadores puedan acceder a las pistas de cota alta.

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