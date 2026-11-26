La Junta de Castilla y León ha aprobado la retirada parcial de las restricciones impuestas para prevenir la expansión de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en el ganado bovino, ante la evolución favorable de la enfermedad y la ausencia de nuevos focos en España desde marzo de 2026.

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La medida entrará en vigor el próximo 1 de diciembre y supone el fin de buena parte de las medidas cautelares que se mantenían desde noviembre de 2025.

No obstante, seguirá siendo obligatorio desinsectar todos los vehículos que transporten ganado y realicen movimientos en Castilla y León, con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión de esta enfermedad. También se mantienen las obligaciones de limpieza y desinfección establecidas por la normativa estatal.

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La decisión llega después de varios meses sin nuevos casos. El último foco declarado en España se detectó el 3 de marzo de 2026 en Huesca. Desde que la enfermedad apareció por primera vez en el país, en octubre de 2025, se contabilizaron 20 focos: 18 en Girona y dos en Huesca.

La evolución favorable también ha permitido avanzar en la reducción de las restricciones en otras comunidades. De hecho, está previsto que la vacunación en Cataluña y Aragón concluya el próximo 31 de diciembre, dentro de la estrategia coordinada con Francia.

A partir del 1 de enero de 2027 comenzará, además, un periodo de espera de ocho meses durante el que los territorios afectados seguirán teniendo la consideración oficial de zonas de vacunación y deberán cumplir los requisitos establecidos para autorizar los movimientos de ganado.