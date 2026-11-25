Las organizaciones profesionales agrarias de Salamanca ASAJA, UPA y COAG han llevado sus reivindicaciones en la mañana de este miércoles hasta las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Una concentración en la que exigen que el maíz entre dentro del listado de productos que recibirán subvenciones de la Junta.

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Y es que la Junta ha dejado fuera a uno de los productos más potentes en el sector en Salamanca. "No entendemos como se deja fuera el maíz cuando tiene unos costes de producción muy amplios", ha asegurado Juan Luis Delgado, responsable de ASAJA.

Concentración Asaja Upa Y Coag Por No Incluir Maíz En Las Ayudas De La Junta (2) "Cabe recordar que Castilla y León es el granero de España y está en riesgo si no conseguimos hacerlo viable", ha afirmado Delgado. "Visto que no podemos hacerlo viable con el precio, con uno que compensara los costes de producción y no tener que depender de limosnas, pedimos que estas ayudas incluyan al maíz para hacer viable, entendemos que los 30 millones que tiene la Junta ha destinado tenía que haberlos repartido para todos los cultivos, incluido el maíz", concluye.