El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha situado a Salamanca entre las provincias que pueden resultar determinantes en las elecciones generales del próximo domingo. Durante una comparecencia en la ciudad, donde posteriormente ha visitado el mercado central, el dirigente socialista ha asegurado que "muy pocos votos en algunas provincias como Salamanca van a decidir la vida de millones de personas en este país", en referencia a la continuidad de las políticas económicas y sociales impulsadas por el Gobierno.

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López ha pedido una movilización masiva para que el PSOE pueda mantener el Ejecutivo y continuar con las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), las pensiones y las retribuciones de los empleados públicos. "De ellos depende que siga subiendo el salario mínimo, que siga subiendo el salario de dos millones de personas, que siga subiendo el salario de tres millones de funcionarios y que siga subiendo las pensiones a más de diez millones de personas en este país", ha señalado.

En su intervención, el ministro también ha puesto el foco en los trabajadores públicos de la provincia. Según ha explicado, Salamanca cuenta con casi 30.000 servidores públicos que se beneficiarán de una subida salarial del 5 % durante este año, resultado de un incremento del 4,5 % más otro 0,5 % adicional. López ha presentado esta medida como "la mayor subida salarial desde 1990" y ha destacado también el refuerzo de las plantillas.

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El dirigente socialista ha advertido de que una eventual llegada de PP y Vox al Gobierno supondría, a su juicio, volver a los recortes. Por ello, ha insistido en reclamar el voto para el PSOE con el objetivo de "seguir avanzando en derechos y no retroceder décadas".

Críticas a PP y Vox por la violencia de género La otra parte de la intervención de Óscar López ha estado marcada por la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El ministro ha lamentado que España haya alcanzado las 47 víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año y ha criticado que todavía haya formaciones políticas que nieguen esta realidad.