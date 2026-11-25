Unionistas confía su permanencia en Primera RFEF a Óscar Gilsanz. El club charro ha cerrado la llegada del nuevo entrenador en la mañana de este miércoles. La operación, adelantada el lunes por SALAMANCA24HORAS.COM, ha tenido el desenlace deseado por Antonio Paz.

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Óscar Gilsanz, de 50 años y natural de Betanzos, se formó en las categorías inferiores del Deportivo de la Coruña (tanto en el División de Honor y el Fabril) y también tuvo treinta encuentros al frente del primer equipo en Segunda División en la campaña 2024/25 para lograr la salvación.

El nuevo técnico de Unionistas se estrenará, precisamente, ante el Deportivo Fabril el sábado en el estadio Reina Sofía. El propio Gilsanz estuvo presente en el choque entre el filial gallego y el Coria del pasado fin de semana.

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