Un trabajador de la construcción ha resultado herido al caer de un andamio ubicado en una obra en el Paseo del Rollo. El suceso ha ocurrido en torno a las 10.30 horas de la mañana de este miércoles en torno al número 44 de la calle, justo enfrente del Colegio de Las Esclavas.

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Como resultado de la caída en altura, el trabajador ha resultado herido en un pie por lo que ha necesitado asistencia sanitaria y traslado hasta el Hospital Universitario de Salamanca. El Servicio de Emergencia del 112 Castilla y León ha enviado además de vehículos asistenciales hasta el lugar de la caída una dotación de la Policía Nacional.

Accidente Laboral. Cae Un Trabajador De Un Andamio En Paseo Del Rollo Un accidente que se suma a la lista de siniestros laborales de este 2026. Cabe recordar, que según las estadísticas de la Junta de Castilla y León, tan solo en los primeros seis meses del año, los accidentes graves aumentaron, con 11 siniestros de este tipo, tres más que en el mismo periodo del año anterior y dejaron un fallecido.

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