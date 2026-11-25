La vista preliminar en el caso contra el exalcalde de Villarino, Julián Martín, y el secretario de la localidad Benito Guerra, ha quedado este miércoles sin acuerdo de conformidad, por lo que seguirá su curso hasta el juicio oral que, previsiblemente, podría celebrarse en enero.

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En esta ocasión, el excalcalde y el secretario están acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa por la que la Fiscalía pide 12 años de inhabilitación y dos de prisión, además de una multa económica. El motivo, que presuntamente el Ayuntamiento se hizo cargo del coste de unas obras que llevaron a cabo en una vivienda particular.

Sin acuerdo entre ninguna de las partes, el proceso queda pendiente de juicio oral, siendo el segundo procedimiento judicial al que se enfrenta el excalcalde, que el pasado mes de marzo de 2025 fue condenado por la audiencia provincial por un delito de prevaricación administrativa ya que contrató a su hermano como jefe de cuadrilla de obras públicas durante tres años con un plus de plena dedicación. La sentencia, que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y le supuso una condena a 9 años de inhabilitación.