Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han arrestado a dos varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

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Ambos caminaban por la calle en una zona conocida de tráfico de drogas portando en una bolsa de plástico una gran cantidad de cogollos con un peso aproximado de 700 gramos.

Las detenciones tuvieron lugar en la madrugada del pasado martes cuando la dotación policial, en labores de prevención, observó a los dos individuos con una bolsa de papel de grandes dimensiones.

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Al percatarse de la presencia policial, uno de los dos le entregó el paquete al otro, lanzándolo este otro detrás de un vehículo cuando los agentes les requirieron que se detuviesen.

Los agentes recuperaron la bolsa y comprobaron que contenía otra bolsa de plástico con numerosos cogollos de marihuana, cuyo pesaje arrojó una cantidad cercana a los 700 gramos.

Por estos hechos, los agentes arrestaron a ambos varones y fueron puestos posteriormente a disposición de la Autoridad Judicial.