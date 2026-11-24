Dos dotaciones de bomberos de los parques de Villares y Ledesma de la Diputación han tenido que intervenir para sofocar las llamas que se han producido en una vivienda en Aldeanueva de Figueroa.

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El incendio se habría declarado pasada la una del mediodía y desde entonces las dos dotaciones han trabajado para sofocar el fuego y evitar que se extendiera hasta las viviendas colindantes.

El incendio se ha producido en una vivienda de la calle Camposanto de la localidad. No se ha necesitado atención sanitaria para ningún vecino, a pesar de que la vivienda estaba habitada.