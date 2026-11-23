Una colisión por alcance entre dos turismos y una furgoneta ha provocado un aviso de emergencia a las 20:58 horas de este lunes en la rotonda de la plaza de toros de Salamanca.

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Tal y como han informado los servicios de emergencias, se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a un varón de unos 50 años que presentaba mareos tras el accidente.

Hasta el lugar se ha avisado a efectivos de la Policía Local de Salamanca, Policía Nacional y personal sanitario de Sacyl para atender la incidencia.