Un menor de unos cinco años ha necesitado asistencia sanitaria este lunes tras verse implicado en un accidente de tráfico en el paseo del Progreso.

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El suceso se ha producido a las 15:49 horas, cuando dos turismos han colisionado por alcance a la altura del número 3 de esta vía.

Como consecuencia del impacto, se ha solicitado asistencia sanitaria para atender al niño, que se quejaba de dolor en el cuello.

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