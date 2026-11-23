Un accidente entre dos turismos en el cruce de Huerta y Cordovilla, en el kilómetro 3 de la SA.810, se ha saldado con dos personas heridas, según informaron los Servicios de Emergencias del 112 de Castilla y León. Un incidente que ocurría poco antes de las 9:30 horas y que obligaba a desplazarse hasta el lugar a los servicios de emergencias.

Publicidad Publicidad

Una ambulancia del SACYL ha atendido a las dos personas heridas ‘in situ’, que se encontraban conscientes en el momento del aviso al 112. Uno de ellos, un varón de 50 años, profería un fuerte dolor en el pie; mientras que la otra persona, una mujer de 80 años, comunicaba un fuerte dolor en el pecho.

Además, la Guardia Civil también se ha desplazado hasta el lugar para controlar el tráfico de la zona y dar parte del asunto. Se desconoce si ha tenido que ser trasladado hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.