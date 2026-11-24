La Policía Nacional de la comisaría de Béjar ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en un domicilio particular y otro delito de hurto en el interior de un vehículo de Bomberos. Los robos se produjeron en la ciudad de Béjar y la investigación se inició tras recibirse una llamada en el servicio de emergencias 112, en la que se alertaba de que los moradores de una vivienda habían escuchado, a primeras horas de la mañana, ruidos procedentes del interior de la bodega, sospechando que se estaba produciendo un robo.

Publicidad Publicidad

Cuando los propietarios de la vivienda fueron a comprobar qué ocurría, sorprendieron a los presuntos autores, quienes llegaron a enfrentarse con uno de ellos y emprendieron la huida del lugar.

Robo Vivienda Y Camión De Bomberos En Béjar (1) Es en este momento, mientras huyen, que los ladrones aprovecharon para acceder al camión de Bomberos de Béjar, que se encontraba prestando un servicio preventivo, y sustrajeron de su interior una bolsa con material de extinción, así como diversos objetos personales. El valor de los efectos sustraídos superaba los 2.500 euros.

Publicidad Publicidad

Como resultado de las gestiones policiales practicadas, los agentes localizaron la totalidad de los efectos sustraídos en un lugar de difícil acceso próximo al vehículo utilizado por los presuntos autores. Asimismo, en el lugar donde se practicaron las detenciones se localizó un vehículo que, según las investigaciones, era utilizado por los implicados como refugio y para ocultar efectos relacionados con otros robos cometidos en los últimos días.

Una vez identificados, los tres sospechosos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales, donde se realizaron las correspondientes diligencias. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial. Los efectos recuperados han sido entregados a sus legítimos propietarios.