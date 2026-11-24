La Facultad de Educación acoge desde este martes, 24 de noviembre, y hasta el viernes, 11 de diciembre, la exposición “Voces contra el silencio. El arte como voz frente al silencio” en el que se integran un total de 85 obras realizadas por estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca y en colaboración con la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Ciberbullying (ASCBYC).

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La apertura se realiza este martes a las 11:00 horas, dando continuidad l I Congreso Internacional Científico-Cultural y de Transferencia Social «Acoso escolar. Voces contra el silencio» (VOCES 2026) celebrado en Salamanca y que tuvo una gran acogida a nivel nacional e internacional. De este modo, el arte juega un papel fundamental y se convierte en herramienta de denuncia, sensibilización, reflexión y esperanza frente al acoso escolar y el ciberacoso.

El programa está abierto al ámbito universitario, artístico, asociativo y escolar, y contará con la coordinación artística corresponde a Estifen Tedejo Rodríguez, Profesor Permanente Laboral y decano de la facultad de Bellas Artes, junto con la mirada artística de Chema Sánchez Sánchez, historiador del Arte y comisario de exposiciones. Además, también se realizarán espacios educativos en el que estarán presentes.

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Cartel Voces contra el Silencio, exposición que podrá visitarse en la Facultad de Eduación Alfonso de Maruri Álvarez, con «Aprender a crecer y vivir sin miedo»; y Asunción Serra, presidenta de Castegatos. Por otro lado, el CES de Castellanos de Moriscos traerá consigo la experiencia Proyecto Siamés, centrada en la prevención y detección del acoso escolar mediante terapia asistida con gatos.