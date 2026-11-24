La Universidad de Salamanca trabaja de manera activa de cara a impulsar una especialidad de posgrado en Estudios del Sudeste Asiático y Pacífico, dentro del Máster Universitario en Estudios en Asia Oriental, destacando a Vietnam como un lugar clave en esta nueva formación académica. De este modo, se lograría profundizar en el conocimiento de la sociedad, la lengua, la economía y la cultura vietnamitas, además de la apertura a prácticas laborales en empresas del país asiático.

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Como ha indicado la propia Universidad de Salamanca, la iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de internacionalización que ha ido realizando la institución académica en los últimos años. De este modo, se ha tratado este asunto tanto por parte de Juan Manuel Corchado Rodríguez, rector de la USAL, como por el embajador de la República Socialista de Vietnam en España, Do Hoang Linh, acompañado por el consejero comercial de la Embajada, Luu Van Khang, participando en el encuentro, también, el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez Prieto, y el profesor de la Facultad de Educación, David Doncel.

Cabe recordar que no solamente se ha viajado por la nueva especialidad sino que todo el planteamiento incluye facilitar que los alumnos puedan adquirir experiencia profesional mediante estancias prácticas tutorizadas en empresas e instituciones vietnamitas. El objetivo es que estos grupos puedan elaborar propuestas conjuntas para concurrir a convocatorias del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de Investigación.