La exposición sobre San Juan de la Cruz cierra su etapa en la Universidad de Salamanca tras cinco meses en el Claustro Alto de las Escuelas Mayores del Edificio Histórico. La exposición itinerante “San Juan de la Cruz: esperanza de alto vuelo” ha concluido este 23 de noviembre, donde ha permanecido desde el pasado 2 de julio en el Claustro Alto de las Escuelas Mayores del Edificio Histórico.

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La inauguración coincidió con la cátedra “Alba de Tormes y la Mística Española” en colaboración con la USAL, la Fundación Casa de Alba y la Orden de los Carmelitas Descalzos. La iniciativa, dirigida por el profesor Eduardo Azofra, tuvo como objetivo impulsar la investigación y difusión del legado de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz desde ámbitos como la literatura, el arte, la teología, la historia y la filosofía.

Durante estos casi cinco meses, estudiantes, profesores, investigadores y visitantes han podido se han acercado a la vida y obra del santo carmelita a través de 40 paneles explicativos ilustrados con grabados artísticos. La exposición repasa su trayectoria humana, literaria y espiritual, así como su reconocimiento universal como uno de los grandes maestros de la mística cristiana.