Este viernes se reabrió en Ginebra la Sala Francisco de Vitoria en la sede europea de la ONU.

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Allí se reivindicaron los principios de que el poder tiene límites, que la dignidad es universal y que el derecho rige al conjunto de los pueblos, en los que se basa el derecho internacional y que nacieron en la Escuela de Salamanca en el siglo XVI.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado estuvo presente en el acto donde subrayó que "al reabrir hoy esta sala, renovamos una exigencia: que el encuentro entre las naciones encuentre amparo en el derecho. Que cada voz pueda ser escuchada y cada dignidad respetada".

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La fecha elegida, según traslada la USAL, marca el medio milenio transcurrido desde que Vitoria, considerado el fundador de la Escuela de Salamanca y quien marcó la orientación de sus reflexiones, asumiera la cátedra de teología en esa casa de estudios fundada en 1218.

Corchado recordó también que Vitoria planteó enseñanzas que siguen vigentes cinco siglos después, como que la guerra debe estar sometida a la razón y al derecho, o que nunca puede justificarse por la expansión de un imperio. Igualmente defendió la idea de que el derecho internacional "necesita instituciones capaces de hacerlo respetar y Estados dispuestos a cumplir sus obligaciones, incluso cuando resultan incómodas".

Al evento asistieron también delegaciones diplomáticas y altos representantes de la ONU, entre ellos el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, y la enviada de la organización para asuntos de desarme, Izumi Nakamitsu.