Investigadores de la Universidad de Salamanca han participado en un esudio sobre la comunicación vegetal que sido publicado en la revista 'Current Opinion in Plant Biology' y que profundiza en los mecanismos que permiten a las plantas transmitir señales de alarma a larga distancia y responder a condiciones ambientales adversas.

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Desde la USAL expresan que uno de los aportes centrales del trabajo es "redefinir el papel de la onda de especies reactivas de oxígeno, un pulso autocatalítico de moléculas como el peróxido de hidrógeno (H2O2), que viaja de célula a célula por el tejido vegetal".

También destacan que los experimentos recopilados demuestran que, cuando dos plantas se tocan, las ondas de ROS y las señales eléctricas pueden cruzar la frontera foliar, preparando a la planta vecina para resistir un estrés inminente, como un exceso repentino de radiación solar.

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