El Consejo Asesor de Alumni–Universidad de Salamanca se reunió este martes en Madrid para analizar el balance de actividad de la asociación, valorar los proyectos desarrollados y debatir sus próximas líneas de actuación junto al rector de la USAL, Juan Manuel Corchado Rodríguez.

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Durante el encuentro, el presidente de Alumni–USAL, Antonio Huertas, reconoció el trabajo de la Junta Directiva, el equipo y los consejeros, y destacó el impulso de iniciativas como Empresas Amigas Alumni, así como la capacidad de la asociación para proyectar el talento de la Universidad de Salamanca. También se dio la bienvenida al nuevo vocal del Consejo, Daniel Hernández Ruipérez.

Por su parte, la presidenta de la Junta Directiva, Raquel Flórez, puso en valor la experiencia y las aportaciones de los miembros del Consejo Asesor, e incidió en la importancia de conectar distintas generaciones de antiguos alumnos y aprovechar el potencial de toda la comunidad universitaria.

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Uno de los puntos centrales de la reunión fue el balance presentado por el director de Alumni–USAL, Ángel Hernández, quien repasó las principales actividades de la asociación en ámbitos como el mecenazgo, los premios, la proyección internacional y el fortalecimiento de la comunidad alumni, además de su contribución a la Universidad.