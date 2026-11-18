La Universidad de Salamanca ha recibido a una delegación, encabezada por el profesor Hyun Yoe, director del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información Aplicadas al Sector Agroalimentario de la Universidad Nacional de Suchon y vicepresidente de la Asociación Coreana de Convergencia de las TIC en la Agricultura y el Sector Alimentario, con el fin de impulsar la colaboración en la innovación agraria, concretamente para la aplicación de la Inteligencia Artificial en la optimización de cultivos, además de establecer vínculos con empresas de este ámbito y fortalecer las relaciones entre ambos países.

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Ambas instituciones académicas avanzan de este modo en el uso de las tecnologías digitales para lograr una producción agrícola y alimentaria más sostenible.

Situada en Suncheon, en la provincia de Jeolla del Sur, la Universidad Nacional de Sunchon tiene sus orígenes en 1935, cuando abrió sus puertas como escuela agrícola. Esta tradición se ha desarrollado hasta configurar una oferta docente e investigadora con especial fortaleza en estudios agroalimentarios, recursos naturales y agricultura inteligente. Su Escuela de Agricultura Inteligente y Sostenible reúne disciplinas como ciencias de la vida aplicadas a la agricultura, recursos forestales, paisajismo y producción animal.

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La visita que el rector realizó el pasado mes de septiembre a la Universidad Nacional de Sunchon permitió conocer el papel de esta institución académica como centro destacado de formación e innovación agroalimentaria en Corea e identificar oportunidades para conectar su experiencia con la actividad de la Universidad de Salamanca en ciencias agrarias y ambientales.