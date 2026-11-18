Salamanca presenta una evolución positiva de sus indicadores demográficos durante 2026, siendo de las ciudad que más ha crecido en natalidad, quedando en sexta posición. La provincia ha registrado 71 fallecimientos menos que en el mismo periodo del año anterior y ha aumentado un 4,91% el número de nacimientos.

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Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Salamanca acumula 3.232 defunciones hasta la semana 44, comprendida entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre. Este descenso sitúa a la provincia entre las que más han reducido la mortalidad en Castilla y León.

En el conjunto de la Comunidad se contabilizan 23.658 fallecimientos, un 1,75% menos que en 2025, frente al descenso del 0,18% registrado a nivel nacional.

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Por otro lado, la natalidad también ofrece cifras positivas. Salamanca contabilizó 153 nacimientos durante septiembre, un 4,91% más que en el mismo mes del año anterior. El acumulado de los nueve primeros meses alcanza los 1.261 nacimientos.

En Castilla y León, los nacimientos aumentaron un 3,60%, hasta alcanzar los 9.791 en el acumulado anual. Salamanca se sitúa entre las provincias con mayor crecimiento porcentual, solo por detrás de Burgos, Soria y Segovia.