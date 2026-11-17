La Escuela Politécnica Superior de Ávila de la Universidad de Salamanca ha acogido una conferencia del coronel de Inteligencia Francisco José Rubio Bravo, del Mando del Espacio (MESPA), sobre las principales amenazas a los sistemas espaciales, entre ellas las armas antisatélite, las interferencias electrónicas y los ciberataques.

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El coronel ha destacado la creciente importancia estratégica del espacio ultraterrestre y la dependencia de la sociedad de los servicios que proporcionan los satélites, fundamentales para las comunicaciones, la navegación, la meteorología, la observación terrestre y la seguridad nacional.

Además, ha explicado cómo en las últimas dos décadas las amenazas espaciales han evolucionado, pasando de los riesgos naturales y accidentales, como las colisiones y la basura espacial, a acciones intencionadas capaces de interrumpir o inutilizar estos sistemas. Esta situación ha llevado a países como Estados Unidos y España a desarrollar estructuras específicas de defensa para proteger sus activos y garantizar el acceso a los servicios espaciales.

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Rubio Bravo ha defendido la necesidad de combinar la disuasión activa y la defensa responsable, desarrollando capacidades para detectar, proteger y defender las infraestructuras espaciales. Sin embargo, ha advertido de los riesgos de una posible escalada de tensiones debido a la falta de transparencia y a las dificultades para identificar a los responsables de determinados ataques.

La conferencia se enmarca en las jornadas "El espacio como dominio operacional. Retos para la seguridad y defensa de España", organizadas por la Universidad de Salamanca, la Universidad Católica de Ávila y la Subdelegación de Defensa. El programa incluye ocho sesiones hasta mayo de 2027 sobre amenazas espaciales, inteligencia artificial, nuevas tecnologías y capacidades civiles y militares.