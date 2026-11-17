La Sala Norte del Centro Internacional del Español (CIE) de la Universidad de Salamanca acoge hasta el 22 de diciembre la exposición "La escuela lingüística de Salamanca", organizada por el Grupo de Transferencia del Conocimiento Patrimonio Lingüístico (PALCO) con el objetivo de dar a conocer el papel que la Universidad de Salamanca y su entorno académico han desempeñado en la historia de las ideas lingüísticas.

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En el acto de inauguración estuvieron presentes el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, Federico Bueno de Mata; la directora del CIE, Susana Azpiazu Torres; el director del Departamento de Lengua Española, Vicente Marcet Rodríguez; y la responsable del GTC Patrimonio Lingüístico (PALCO) y comisaria de la muestra, Carolina Martín Gallego.

La muestra se inaugura en el marco del V Centenario de la Escuela de Salamanca, ya que hace 500 años la ciudad también era uno de los epicentros de la reflexión lingüística de la época, y los nombres y las obras de profesores del Estudio Salmantino trascendían las fronteras de nuestro país. Así, las teorías del Brocense recorrían Europa y los textos de Nebrija servían de modelo en América para describir las nuevas lenguas que allí se encontraron. La mayor parte de la exposición está dedicada a esta época fundacional, además de incluir también otras contribuciones posteriores, hasta el inicio del siglo XX, que permiten seguir la evolución de estas ideas.

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A través de una decena de paneles, la exposición trata de dar a conocer este contenido para visibilizar los nombres de quienes construyeron la historia de las ideas lingüísticas y explicar por qué pasaron a la historia. Se ofrece una selección del legado salmantino en asuntos de lenguas que ha tenido en cuenta la vinculación de los personajes o sus obras con la historia de las ideas lingüísticas del español, destacando figuras, corrientes de pensamiento y obras clave que consolidaron a Salamanca como referente en estudios de gramática, retórica y reflexión sobre el lenguaje.